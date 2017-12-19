СКР занялся предлагающей лечиться рассматриванием солнца сектой в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи ищут организаторов и членов запрещенной в России религиозной секты "Элле Аят", проповедующей исцеление от недугов с помощью чтения формул и употребления заварных напитков.

Как сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

"По версии следствия, в феврале 2013 года неустановленные следствием лица создали на территории города Москвы группу запрещенного религиозного объединения, которое занималось вовлечением российских и иностранных граждан", - сказала Иванова.

Она отметила, что руководители организации устраивали семинары, в ходе которых "убеждали слушателей отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств, заменяя их произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы".

В СКР отметили, что следователи также проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетней, которая в период с марта 2013 по январь 2014 года посещала данную секту.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет об организации "Элле-Аят", которая запрещена определением Верховного суда РФ в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью человека.

По словам Ивановой, в рамках расследования проведены обыски в офисе организации, изъята литература и диски.