Возбуждено дело по факту падения лифта с людьми в жилом доме в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта с людьми в шахту жилого дома на Алтуфьевском шоссе, сообщила "Интерфаксу" во вторник представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

"18 декабря в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе в Москве во время движения вниз между третьим и вторым этажами произошел обрыв троса грузового лифта, в котором находилось два человека. Кабина лифта упала в шахту, а один из пассажиров получил ушиб поясничного отдела позвоночника", - сказала Иванова.

Она отметила, что обстоятельства и причины происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 Уголовного Кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обрыв троса лифта произошел в доме №82 по Алтуфьевскому шоссе около 22:00.