На фиолетовой линии Московского метро затруднено движение из-за падения человека на пути

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии затруднено в связи с падением человека на пути на станции "Спартак", сообщил во вторник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для извлечения пострадавшего в 20:43 было снято напряжение с контактного рельса. Движение прервано от станции метро "Октябрьское поле" до станции "Планерная", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что сбой на фиолетовой линии случился "из-за инцидента с пассажиром". "С 20:50 до 21:00 на линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В настоящее время движение вводится в график", - сказал собеседник агентства.

Информации о состоянии пострадавшего пока не поступало.