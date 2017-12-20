Планировавший теракт с "КамАЗом" гражданин Киргизии получил 12 лет колонии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в среду вынес приговор 23-летнему гражданину Киргизии, обвиняемому в подготовке теракта.

"Подсудимый приговорен к 12 годам колонии строгого режима", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель прокуратуры Кировской области Денис Сухомлин.

По его словам, иностранец, являющийся сторонником запрещенной в России международной террористической организации, признан виновным по статьям 30 и 205 (приготовление к террористическому акту), 30 и 205.1 (покушение на содействие террористической деятельности), 205.2 (публичное оправдание терроризма) УК РФ.

На сайте прокуратуры Кировской области сообщается, что с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый размещал на своей странице в соцсети изображения, содержавшие "признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям иной социальной группы (не мусульман)".

В феврале-марте 2017 года он "склонял в интернете двух жителей Кировской области к совершению террористических преступлений в Москве, в том числе используя грузовой автомобиль "КамАЗ" для организации дорожно-транспортного происшествия и наезда на людей", отмечает прокуратура.

В свою очередь региональное Следственное управление СКР сообщает, что в январе 2017 года осужденный прибыл из Киргизии в Россию "для совершения террористического акта в Москве".

"Устроившись подсобным рабочим в одной из организаций города, он готовил преступление, приискивая соучастников, орудия и средства совершения преступления, намереваясь с помощью грузового автомобиля осуществить наезд на массовое скопление людей", - говорится в сообщении.

В марте 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области. Дело находилось в производстве регионального Следственного управления СКР.