В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"

Как отметили в Гидрометцентре, 17 декабря температура в столице достигала плюс 8,0 градуса, по прогнозам, мягкая зима задержится в регионе до 25-26 декабря Подробнее

Синоптики предупредили о четверти месячной нормы осадков в Москве за сутки

Как сообщалось, из-за неисправности состава были увеличены интервалы движения от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" Подробнее

Движение на Калужско-Рижской линии метро в Москве вернулось в норму после 40-минутного сбоя

Лидер националистического движения, участвовавший в срыве показа фильма о Донбассе, выйдет из спецприемника уже сегодня Подробнее

16 декабря 22:45

Неприятный запах на полигоне "Кучино" в Балашихе пообещали устранить к концу января

Губернатор Подмосковья анонсировал срочную рекультивацию Подробнее

16 декабря 15:16

Власти Москвы и области договорились о рекультивации мусорных полигонов Подмосковья

Сергей Собянин сообщил, что столица готова оказывать помощь в ликвидации свалок в Московской области Подробнее

11 декабря 19:20

Участники драки на Хованском кладбище получили по три года колонии

В мае 2016 года на кладбище произошла драка с участием 200 уроженцев Центральной Азии и Северокавказского региона РФ, в результате которой погибли три человека Подробнее

10 декабря 13:13

Синоптики пообещали москвичам на всю новую неделю погоду около ноля