В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд", расположенном на Манежной площади в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Поступил звонок об угрозе взрыва в торговом комплексе "Охотный ряд". На месте находятся службы города, проводится визуальный осмотр помещений", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация торгового комплекса не проводилась, ТЦ работает в штатном режиме.