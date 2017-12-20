Москвичи снова пожаловались на запах сероводорода

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В среду от жителей Москвы поступило 116 обращений о запахе сероводорода на улицах столицы, еще 15 аналогичных жалоб пришло от жителей Подмосковья, сообщают в МЧС РФ.

Между тем, по данным ведомства, превышений значений норм вредных примесей в воздухе у столице не зафиксировано.

МЧС информирует, что с 20 по 22 декабря метеообстановка будет благоприятно влиять на экологическую обстановку. При этом, как отмечается, ветер будет преимущественно северный, северо-восточный, восточный и юго-восточный, "при котором возможно распространение неприятных запахов с полигона твердых бытовых отходов "Кучино" на восточную и юго-восточную части Москвы, города Балашиха и Реутов Московской области".

Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать 8 декабря. Позже столичная прокуратура провела проверку и назвала источником загрязнения воздуха полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".