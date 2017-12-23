МЧС предупредило о порывистом ветре и снегопаде в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Метель, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе московского главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13-18 м/с, днем 11-16 м/с, гололедица", - говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют автомобилистам при ухудшении погоды избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - добавили в МЧС.