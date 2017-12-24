Музыкальный фестиваль "Возвращение" в 11-й раз пройдет в январе в Москве

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - XXI фестиваль камерной музыки "Возвращение" пройдет в Москве с 9 по 15 января.

Как сообщают организаторы мероприятия, в программе фестиваля - четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов.

Традиционно одним из вечеров является "Концерт по заявкам", программа которого составляется с учетом пожеланий самих исполнителей. Три остальных концерта - тематические. Собранные в каждом из них по принципу коллажа сочинения образуют цикл с собственной внутренней драматургией. Она раскрывает заявленное название с точки зрения самых разных исторических, философских, стилевых, индивидуально-творческих аспектов, и дает каждому слушателю возможность увидеть глубинные взаимосвязи и пересечения художественных явлений, сделав на этой основе собственные выводы и открытия.

Среди тем прошлых лет - "Песни о родинах", Salon, "Ночная музыка", "Путевые заметки", "Война", "Серенады", "В гостях у сказки", "Исход". Новизну в решении каждой заявленной темы обеспечивает твердое правило фестиваля - ни одно сочинение в рамках форума не может прозвучать повторно, каждый год программа составляется только из сочинений, не исполнявшихся в предыдущих концертах.

Темы программ XXI "Возвращения" сформулированы как Opportunism, "Несвобода" и Mort.

Три первых концерта пройдут на сцене Рахманиновского зала консерватории.

9 января, программа Opportunism. Здесь можно будет услышать Филиппокта Казертского и Магистра Эгидиуса (XIVв.), Баха, Бетховена, Сен-Санса, Хачатуряна, Шостаковича, Карла Орфа.

Вторая программа - "Несвобода" (пройдет 11 января) - посвящена музыке, написанной в неволе или навеянной ею: здесь и музыка композиторов-политзаключённых, и сочинения авторов, преступивших закон. Генри Коуэлл, Исан Юн, Жак Ибер, Рудольф Карел, Виктор Ульман, Всеволод Задерацкий, Матвей Павлов-Азанчеев, Фредерик Ржевский.

13 января состоится программа Mort - от французского слова "смерть". В программе - Карло Джезуальдо, Пауль Хиндемит,Чарльз Мартин Лефлер, Ференц Лист, Брамс, Пьетро Локателли, Вильфрид Хиллер, Луи Андриссен, Йозеф Гайдн.

Завершится фестиваль 15 января в Малом зале консерватории традиционным "Концертом по заявкам". В этот вечер прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса, Арнольда Шенберга и Иоганнеса Брамса.

Среди артистов, которые за годы существования форума вошли в его "основной состав", - художественные руководители "Возвращения" Роман Минц (скрипка) и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Александр Кобрин, виолончелист Борис Андрианов, кларнетист Антон Дресслер, альтист Сергей Полтавский, гитарист Дмитрий Илларионов и многие другие. Среди дебютантов фестиваля - виолончелисты Клаудио Бохоркес и Александр Неустроев, ансамбль Labirintus (художественный руководитель Данил Рябчиков), Камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных РАМ имени Гнесиных (художественный руководитель Петр Савинков) и другие.