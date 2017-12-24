В главном католическом соборе Москвы началась рождественская месса

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В главном католическом соборе Москвы - храме Непорочного Зачатия Девы Марии - в эти минуты начинается рождественская месса.

Богослужение проходит на русском языке. Праздничную службу, на которую собралось несколько тысяч человек, совершает архиепископ Павел Пецци.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

Патриарх Кирилл направил рождественские поздравления папе Римскому, главе англикан, представителям лютеранских и многих других церквей и общин, которые готовятся отметить Рождество Христово.