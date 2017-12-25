Родственники погибших и пострадавшие на Славянском бульваре получат до 2 млн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "СОГАЗ" является страховщиком ответственности "Мострансавто" за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, пострадавших в ДТП на Славянском бульваре в Москве, следует из информации на сайте "Мострансавто".

При причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей. Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства России. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение.

Например, за переломы конечностей выплаты составляют от 60 до 300 тыс. рублей исходя из степени тяжести травмы и места перелома, при этом минимальная травма (ушиб или ссадина) оценивается в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в аварии погибли пять человек. Еще около 15 человек получили травмы.

С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон №67-ФЗ, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.