МЧС открыло "горячую линии" для пострадавших в ДТП на Славянском бульваре

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - МЧС открыло "горячую линию" психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи ведомства.

"На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС для пострадавших и родственников погибших в ДТП открыт телефон "горячей линии": 8(800)7751717", - сообщили в пресс-службе.

Психологи ведомства также находятся на месте трагедии.

В Москве около дома 3 по Славянскому бульвару автобус съехал в подземный переход. Перед этим он выехал с дороги на тротуар, сбивая людей. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек, еще около 15 человек травмированы.

Позже водитель автобуса был задержан. Он заявил об отказе тормозов у транспортного средства.