В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже автомобилей на 32 млн руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в кражах дорогостоящих автомобилей на территории Московского региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее были задержаны двое фигурантов в возрасте 43 и 52 лет, а также установлены три "отстойника", в которых изъяты металлические заготовки для набивки VIN-номеров, похищенные паспорта транспортных средств, водительские удостоверения, личные вещи граждан и восьми автомашин на общую сумму около 32 млн руб.

Кроме того, была установлена причастность подозреваемых к 10 кражам иномарок, совершенным на территории Московской области.

"В настоящее время задержаны еще четверо участников данной группы - жители Московского региона в возрасте от 39 до 52 лет, двое из которых неоднократно судимы", - добавила Волк, слова которой приводит пресс-служба областного главка МВД.

Она отметила, что при проведении обысков у них были обнаружены и изъяты радиостанции, электронные устройства, применяемые для угона автомашин, три автомобиля иностранного производства, четыре комплекта различных госномеров, мобильные телефоны, инструменты для изменения номерных агрегатов, подавитель GPS-сигнала, травматический пистолет и парики.

Уголовные дела возбуждены по статье 326 (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) и 159 (мошенничество) УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.