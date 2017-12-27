Приостановлено движение электричек на одном из участков Киевского направления МЖД

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение электричек на участке Апрелевка-Селятино-Бекасово на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановлено по техническим причинам, сообщает сайт МЖД.

"Пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, проследуют до станции Апрелевка, в обратном направлении - до станции Бекасово. В связи с возникшей ситуацией увеличен интервал движения пригородных поездов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, движение приостановлено в связи с изломом токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда. На место инцидента прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

МЖД добавляет, что оперативная информация о движении поездов доступна на ее сайте и по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).