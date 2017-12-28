Задержан стрелок с фабрики "Меньшевик"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, накануне открывший стрельбу на территории предприятия, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов вступил с нынешним руководством предприятия в перепалку, в ходе которой достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказывал активное сопротивление полиции.

Позже стало известно, что преступник ушел с территории фабрики, бросив там оружие, в Москве был объявлен план "Сирена". Как оказалось, ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.