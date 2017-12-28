В центре Москвы с пятницы введут ограничения для транспорта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение по ряду улиц Москвы будет перекрыто в пятницу и несколько первых дней нового года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В связи с проведением основных мероприятий по встрече Нового, 2018 года на территории города Москвы будут вводиться ограничения в движении транспорта",- говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 00:01 до 23.59 пятницы будет ограничено движение транспорта в Старопименовском, Дегтярном, Настасьинском, Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Газетном и Никитском переулках, а также по одной полосе в каждую сторону следования по улице Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд и по одной полосе следования по улице Охотный ряд и Театральному проезду (с сохранением подъездов к остановкам общественного транспорта).

Также ограничения будут действовать с 00:01 30 декабря до 17.00 3 января 2018 года по улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улицы Охотный ряд, Театральному проезду, улицы Большая Никитская от Романова переулка до улицы Моховая, улицы Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, а также по переулкам и улицам, прилегающим к улице Тверская от Триумфальной площади до улицы Охотный Ряд.

"Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - добавили в ведомстве.