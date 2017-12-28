Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по рабочим в Химках

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в подмосковных Химках. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Мужчина доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе, отметив, что по факту инцидента проводится проверка.

По данным полиции, подозреваемый - житель Солнечногорского района Московской области.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" в отношении мужчины, стрелявшего по пилящим деревья в подмосковных Химках рабочим.