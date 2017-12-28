Экс-владелец фабрики "Меньшевик" арестован

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы санкционировал на два месяца арест бывшего совладельца московской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, застрелившего охранника предприятия в минувшую среду, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля", - огласила судья Елена Абрамова.

В своем ходатайстве представитель следствия указал на то, что Аверьянов с места совершенного им преступления скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск и был задержан только спустя сутки.

Защитник обвиняемого, а также сам Аверьянов ходатайствовали перед судом о том, чтобы ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Я не собираюсь скрываться, мне есть где находиться, я буду соблюдать все установленные судом ограничения. Домашний арест мне необходим для того, чтобы подготовиться к дальнейшей борьбе за свою собственность. Я наивный русский человек и надеюсь на то, что мне это удастся сделать законным образом", - сказал Аверьянов.

Он также сообщил о том, что когда произошел инцидент на фабрике, он находился в состоянии аффекта, поэтому скрылся. "Мне была необходима помощь юристов, с которыми я потом встретился, обдумал произошедшее, поспал, после чего меня задержали", - сказал обвиняемый.

Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в ходе конфликта застрелил охранника фабрики, после чего скрылся.