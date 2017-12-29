Все городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 9 января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 8 января включительно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", - сказал П.Бирюков журналистам в пятницу.

Он уточнил, что на случай экстренных ситуаций в Москве подготовлены 1 тыс. 268 аварийно-восстановительных бригад, более 2,5 тыс. дизель-генераторных установок и три мобильные котельные.

"Для своевременной уборки снега с объектов улично-дорожной сети при необходимости будет задействовано до 9,5 тыс. единиц специализированной техники, для уборки дворовых территорий - порядка 29 тыс. дворников", - сказал глава комплекса городского хозяйства.

По словам П.Бирюкова, для уборки мест проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий предполагается задействовать более 25 тыс. рабочих.

"Работы по вывозу и утилизации бытовых отходов с территорий рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний будут находиться под особым контролем служб города", - отметил заместитель мэра.

П.Бирюков заявил об усилении мер пожарной безопасности накануне Нового года и Рождества. В готовность приведены около 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, свыше 1600 пожарных и спасателей, 10 вертолетов и два пожарных корабля.

"Под особый контроль взяты все городские площадки для запуска пиротехники", - сказал заммэра.