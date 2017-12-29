Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве ограничили до утра

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ремонтными работами с вечера пятницу до 7:00 субботы будет ограничено движение по Волоколамскому тоннелю, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

"Ограничение действуют на двух полосах в Волоколамском тоннеле в направлении центра. Для движения автомобилей останутся одна полоса и дублер Волоколамского шоссе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время проведения работ возможны небольшие затруднения движения.