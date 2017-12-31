На юго-западе Москвы эвакуировали ТЦ "Капитолий"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Порядка тысячи человек эвакуированы из ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного о том, что на территории ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского заложено взрывное устройство.

В данный момент из помещений выводят посетителей и персонал. Территория ТЦ будет обследована кинологами.

Вторая волна массовых звонков о минировании зданий прокатилась по России 29-30 декабря. Так, телефонные террористы сообщали о взрывных устройствах в ТЦ и аэропортах Хабаровска, Иркутска, Пензы, Ижевска, Томска, Сургута, Нижневартовска, Омска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Саратова и Москвы. Так, накануне из ТЦ "Капитолий" на Севастопольском проспекте эвакуировали около 700 человек.