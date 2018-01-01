В Москве общественный транспорт в новогоднюю ночь перевез 510 тыс. человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В ночь на 1 января московским общественным транспортом воспользовались 510 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в понедельник.

"Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тыс. человек. Городской транспорт Москвы работал всю новогоднюю ночь второй год подряд", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что порядка 430 тыс. человек воспользовались метро и Московским центральным кольцом, из них 35 тыс. человек встретили новый год в вагонах и на станциях. Еще 80 тыс. пассажиров перевез наземный транспорт.

"Мы обеспечили максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на улично-дорожной сети города и в общественном транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием", - сказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в праздничных мероприятиях на улицах Москвы в ночь на 1 января приняли участие 2,5 млн человек.

Между тем, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала в понедельник "Интерфаксу", что более 8,5 млн человек приняли участие в праздновании Нового года на территории всей России.