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Москва

Бесхозным предметом на станции "Филевский парк" оказался детский кондитерский набор

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Бесхозным предметом, обнаруженным на станции метро "Филевский парк" в Москве, оказался детский кондитерский набор.

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"Проверка бесхозного предмета на станции "Филевский парк" показала, что предмет опасности не представляет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В свою очередь осведомленный источник пояснил агентству, что речь идет о забытом детском подарочном наборе с кондитерскими изделиями.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что после обнаружения бесхозного предмета на станции "Филевский парк" была проведена. Для проверки были вызваны кинологи.

Теги: Москва, Филевский парк
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