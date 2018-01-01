Бесхозным предметом на станции "Филевский парк" оказался детский кондитерский набор

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Бесхозным предметом, обнаруженным на станции метро "Филевский парк" в Москве, оказался детский кондитерский набор.

"Проверка бесхозного предмета на станции "Филевский парк" показала, что предмет опасности не представляет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В свою очередь осведомленный источник пояснил агентству, что речь идет о забытом детском подарочном наборе с кондитерскими изделиями.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что после обнаружения бесхозного предмета на станции "Филевский парк" была проведена. Для проверки были вызваны кинологи.