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Москва

На юге Москвы в результате пожара в квартире спасены 10 человек, есть пострадавшие - МЧС

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС – В результате пожара в квартире на юге Москвы спасены 10 человек, есть пострадавшие, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

"В 22:06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Шипиловский проезд, 59к3 (...) Принятыми мерами в 22:40 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.метров", - говорится в сообщении.

Спасенные люди переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавшие. Информация уточняется.

Теги: Москва, МЧС
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