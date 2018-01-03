В центре Москвы в результате пожара в доме пострадал один человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Один человек пострадал и 20 были спасены в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На втором этаже дома по адресу: набережная Академика Туполева 1/7 произошел пожар площадью 25 кв.м, который был потушен в 13:07. Из здания спасены 20 человек, четверо из них дети", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что один пострадавший был передан для осмотра медикам.

В тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 51 сотрудник МЧС.