Пересадки между МЦК и железнодорожными платформами обустроят в 2018 году

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Удобные пересадки между станциями Московского центрального кольца (МЦК) и платформами всех радиальных направлений железных дорог в столице планируется обустроить до конца этого года, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"В прошлом году мы интегрировали станции МЦК и Казанского направления. В этом году планируем завершить основные работы еще по семи направлениям", - сказал Хуснуллин.

Для этого, по его словам, будут перенесены платформы "Северянин" Ярославского направления, "Карачарово" Горьковского направления и "Окружная" Савеловского направления ближе к пересечениям с МЦК.

"Это позволит создать единые транспортные комплексы, где пассажиры смогут, не выходя на улицу, пересесть с одного вида транспорта на другой", - пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что на других направлениях ведется строительство дополнительных крытых или подземных переходов.

"Также продолжается обустройство и реконструкция существующих станций и платформ. Все это направлено на повышение комфорта пассажиров, удобства пересадок, а также сокращения времени в пути", - добавил заместитель мэра.

Работа по интеграции станций МЦК и платформ радиальных направлений железных дорог ведётся как силами города, так и ОАО "РЖД".