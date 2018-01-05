Москва

Жертвой автоаварии на МКАД стал один человек

Еще четверо пострадали

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и четверо ранены в результате автоаварии на (Московской кольцевой автомобильной дороге) МКАД, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"По уточненной информации, столкновение легкового автомобиля "ВАЗ" и внедорожника "Ауди" один человек погиб и четверо получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что согласно поступившим данным, авария произошла в районе 27 км МКАД.

В результате аварии на МКАД перекрыто пять полос движения транспорта.

Теги: Москва, МКАД
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