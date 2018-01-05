На станции МЦК "Лихоборы" пьяный пассажир ранил двоих охранников

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Двое охранников Московского центрального кольца (МЦК) получили ранения из травматического пистолета в ходе конфликта с пьяным пассажиром вечером в минувший четверг.

"4 января в 22:17 на службу "02" от граждан поступило сообщение о стрельбе на станции МЦК "Лихоборы" по адресу: проезд Черепановых, дом 29, строение 6", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Полицейскими был задержан в состоянии алкогольного опьянения гражданин 1988 года рождения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны станции на МЦК произвел четыре выстрела из травматического пистолета, после чего был задержан. "Двое сотрудников охраны с огнестрельными ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение", - добавили в пресс-службе.