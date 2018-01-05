Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Подмосковье

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение двух легковых автомобилей в Подмосковье унесло жизни трех человек, еще пятеро в больнице, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"На повороте на кладбище на Тишинском шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, они в больницах. Еще трое, включая двоих детей, к сожалению, погибли", - сказал источник.
Между тем, в подмосковном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП, сообщив, что в результате аварии есть пострадавшие.
"Столкнулись два автомобиля, возгорания не последовало. Предварительно есть пострадавшие", - сказал представитель главка.