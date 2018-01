Праздничные мероприятия пройдут в парках Москвы в сочельник и Рождество

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, пройдут в 21 московском парке, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Впечатляющая праздничная программа подготовлена на Рождество в 21 столичном парке. 7 января мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в парке Горького 7 января пройдет танцевальное ледовое шоу на катке "Рождественский сон", а желающие смогут присоединиться к квесту "Рождественские колядки". В парке Победы на Поклонной горе все желающие смогут узнать, как отмечали Рождество в начале XX века. Познакомиться с обычаями и традициями народов Севера гости смогут в Таганском парке, где можно будет прокатиться на собачей упряжке и увидеть театрализованное представление по мотивам северных легенд. В парке Кузьминки посетителей ждет театральная постановка по мотивам произведения "Ночь перед Рождеством".

"В центре Москвы 6 и 7 января фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжит старинные рождественские традиции праздничных театральных представлений", - отметили в оргкомитете.

Так, например, на Тверской площади впервые в Москве пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomin troll and Little My. В 14:00 и в 17:00 на этой же площадке покажут спектакль "Сказка о добром молодце и рождественской звезде", основанный на произведениях русского фольклора. В Климентовском переулке 6 января в 19:00, гости смогут увидеть зрелищное театрально-световое представление "Снежный дудочник", а 7 января в это же время - спектакль "Блики Мурано". На площади Революции в 12:00 и 14:00 7 января пройдет мастер-класс "Рождественские колядки".

В этот же день на улице Рождественка в "Фабрике подарков" в 15:00 для юных гостей фестиваля пройдет мастер-класс "Рождественские ангелы". На Новом Арбате, 13 в павильоне "Библиотека" 6 и 7 января с 11:00 до 19:00 пройдут мастер-классы по декору домашнего текстиля и вышивке традиционных финских узоров.

Кроме того, многочисленные театральные представления будут показаны 6 и 7 января на площадках фестиваля в административных округах столицы: на Сиреневом бульваре, на улице Маршала Чуйкова, на Профсоюзной улице у дома 41, на Кировоградской улице, а также на множестве других площадок.