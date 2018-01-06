Пожар в ресторане в центре Москвы локализован

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в ресторане в центре Москвы на площади около 15 кв. метров, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Пожар частично перекинулся на кровлю пристройки, однако его удалось локализовать на площади около 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания ресторана до прибытия пожарных подразделений была проведена эвакуация 20 человек.

Ранее сообщалось о пожаре по адресу: улица Покровка, дом 17, в двухэтажном кирпичном здании старой постройки, в ресторане "Extra Virgin". Посетители ресторана покинули помещение до прибытия пожарных. По предварительным данным, горение происходит в вентиляционном коробе.