В Москве потушили пожар в ресторане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Пожар в ресторане в центре Москвы потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 14 часов 38 минут пожар был локализован, а в 14 часов 48 минут ликвидирован", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, площадь пожара составила около 15 кв. метров. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было. Сведений о пострадавших не поступало", - добавил собеседник агентства.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что из-за возгорания в вентиляционном коробе ресторана "Extra Virgin" на Покровке в Москве были эвакуированы около 20 человек.