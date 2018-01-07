Замыкание электропроводки привело к возгоранию в военном общежитии в Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Причиной возгорания в общежитии Военной академии Генерального штаба ВС РФ явилось замыкание электропроводки, сообщает в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"7 января 2018 года в 0:00 часов произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Общая площадь пожара составила 4 м кв. Силами прибывших на место пожарных расчетов в 0:25 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей из здания не проводилась.