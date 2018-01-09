Главные новости
В РоссииСирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 кмВ РоссииИзбирательный фонд Владимира Путина полностью сформированЭкономикаВ Минэкономразвития опровергли обсуждение выхода России из ВТО
Москва

Один из участников "гонок" на "Гелендвагене" задержан в Москве с чужими документами

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Один из устроивших в мае 2016 года погоню с полицией на "Гелендвагене" мужчин задержан за рулем в Москве с чужими документами, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"8 января около 18:00 часов в районе дома №66 по ул. Профсоюзная произошла авария с участием двух иномарок. Водители вызвали полицию для оформления ДТП. Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников "гонок на "Гелендвагене"" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - сказала Волк.

По ее словам, мужчина не предъявил документов, подтверждающих законность его пребывания в РФ, и у полиции возникли подозрения, что он использует документы, "выданные на другие данные".

"Гражданин был доставлен в полицию, где его личность была установлена. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)", - сказала Волк.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружия
По данным властей столицы, проверка пассажиров в 2017 году в метро помогла выявить в общей сложности свыше 260 тыс. опасных предметовПодробнее
В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтерыПодробнее
Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в МосквеСиноптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве
По их данным, 7 января температура днем в столице может подняться до 4-5 градусов теплаПодробнее
В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард
Как рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49Подробнее
Москвичи встретят Новый год без снегаМосквичи встретят Новый год без снега
По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре в столице превысила норму на 5,7 градусаПодробнее
Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контрактПодробнее
Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночьюОчередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью
Теплая погода стоит в городе несколько днейПодробнее
Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько днейЦентральные улицы Москвы закрыли для автомобилей на несколько дней
Улицы закрыты для праздничных гуляний на Новый годПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
"Золотой глобус"12 фото
08 января
"Золотой глобус"
Встреча православного Рождества10 фото
07 января
Встреча православного Рождества
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСирийские боевики при атаке на "Хмеймим" пустили GPS-дроны с расстояния более 50 кмВ РоссииИзбирательный фонд Владимира Путина полностью сформированЭкономикаВ Минэкономразвития опровергли обсуждение выхода России из ВТОВ миреВашингтон решил выдворить из страны 200 тысяч граждан СальвадораВ миреВласти Китая сообщили об угрозе взрыва горящего иранского танкераСпортПроизводитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атаках

Рогозин сообщил о скором начале испытаний второго МС-21

Один из участников "гонок" на "Гелендвагене" задержан в Москве с чужими документами

Полиция Украины объявила подозрение задержанному по делу об убийстве юриста Ноздровской

Пожар на складе в Екатеринбурге потушен

В сирийском Идлибе не установилось полного перемирия

Два экипажа "КАМАЗ-Мастер" вошли в тройку лучших на третьем этапе "Дакара"

Лидерство в зачете грузовиков сохранил экипаж Эдуарда Николаева Подробнее

Юнкер предостерег от чрезмерного сокращения сельскохозяйственного бюджета ЕС

В автоаварии на трассе "Дон" в Тульской области двое погибли

Склад с сырьем для производства пластиковой тары загорелся в Екатеринбурге

Компания СКМ подала апелляцию на замораживание активов Ахметова

Самолет ВВС Швеции провел разведку у российской границы

По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге

Вашингтон решил выдворить из страны 200 тысяч граждан Сальвадора

Вашингтон решил выдворить из страны 200 тысяч граждан СальвадораБелый дом отменил разрешения на работу для приезжих из этой центральноамериканской страны, они должны покинуть США до 2019 года Подробнее

Что произошло за день: понедельник, 8 января

Подробности атаки беспилотников на базу "Хмеймим", спор с ЕС по поводу свинины и сбор средств кандидатами в президенты РФ Подробнее

Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном доме в Тюмени

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru