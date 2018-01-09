Один из участников "гонок" на "Гелендвагене" задержан в Москве с чужими документами

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Один из устроивших в мае 2016 года погоню с полицией на "Гелендвагене" мужчин задержан за рулем в Москве с чужими документами, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"8 января около 18:00 часов в районе дома №66 по ул. Профсоюзная произошла авария с участием двух иномарок. Водители вызвали полицию для оформления ДТП. Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников "гонок на "Гелендвагене"" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - сказала Волк.

По ее словам, мужчина не предъявил документов, подтверждающих законность его пребывания в РФ, и у полиции возникли подозрения, что он использует документы, "выданные на другие данные".

"Гражданин был доставлен в полицию, где его личность была установлена. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами)", - сказала Волк.