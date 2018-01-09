Главные новости
В РоссииВ России сократят 10 тысяч должностей в ГАИВ миреПослы РФ и Ирана в Анкаре вызваны в МИД Турции из-за ситуации в сирийском ИдлибеВ миреСеул и Пхеньян согласились на переговоры в военной сфере
Москва

Суд вернул в полицию дело нарушившего ПДД участника гонок на "Гелендвагене"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Черемушкинского района Москвы вернул в полицию административный материал в отношении Абдувахоба Маджидова, одного из участников в мае 2016 года гонки с полицией на "Гелендвагене". Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

"Мировой судья судебного участка 50 района Черёмушки вынес определение о возврате материала об административном правонарушении в отношении Маджидова А. для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания, а также материалов видеофиксации, сведения о наличии которых содержатся в протоколе об отстранении от управления транспортным средством", - сказала представитель суда.

Она отметила, что "вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о неполноте представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела, являются препятствием для принятия дела к производству и вынесения по нему судом законного и обоснованного решения".

Между тем, в пресс-службе уточнили, что вопрос о принятии дела к производству и его рассмотрению будет решен после устранения выявленных недостатков.

По данным МВД, 8 января около 18:00 часов в районе дома №66 по ул. Профсоюзная в Москве произошла авария с участием двух иномарок. Водители вызвали полицию для оформления ДТП.

МоскваОдин из участников "гонок" на "Гелендвагене" задержан в Москве с чужими документамиЧитать подробнее

"Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников "гонок" на "Гелендвагене" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - сказала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанным является находившийся за рулем устроившего гонки с полицией в мае 2016 года "Гелендвагена" Абдувахоб Маджидов.

Маджидов был доставлен в полицию, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сыном вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Русланом Шамсуаровым, ехавших во внедорожнике "Гелендваген", после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте в Москве. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая 2016 года арестовал Мару Багдасарян на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Маджидова отправил под арест на 15 суток. 17 октября 2016 года Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Роспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в МосквеРоспотребнадзор опроверг сообщения о разработке своих норм для жилья в Москве
Ранее в СМИ сообщалось, что ведомство предлагает уменьшить освещенность квартирПодробнее
В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружия
По данным властей столицы, проверка пассажиров в 2017 году в метро помогла выявить в общей сложности свыше 260 тыс. опасных предметовПодробнее
В Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
5 января планируется запустить его как минимум в 15 городах России, рассказали волонтерыПодробнее
Синоптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в МосквеСиноптики спрогнозировали рекордно теплое Рождество в Москве
По их данным, 7 января температура днем в столице может подняться до 4-5 градусов теплаПодробнее
В Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петардВ Москве 23 человека поступили в больницы за сутки с травмами от петард
Как рассказал источник "Интерфакса", младшему из них - пять лет, старшему - 49Подробнее
Москвичи встретят Новый год без снегаМосквичи встретят Новый год без снега
По данным синоптиков, среднемесячная температура в декабре в столице превысила норму на 5,7 градусаПодробнее
Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейМосква объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей
С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контрактПодробнее
Очередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночьюОчередной температурный рекорд установлен в Москве минувшей ночью
Теплая погода стоит в городе несколько днейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Выставка потребительской электроники CES 201810 фото
09 января
Выставка потребительской электроники CES 2018
"Золотой глобус"12 фото
08 января
"Золотой глобус"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ России сократят 10 тысяч должностей в ГАИВ миреПослы РФ и Ирана в Анкаре вызваны в МИД Турции из-за ситуации в сирийском ИдлибеВ миреСеул и Пхеньян согласились на переговоры в военной сфереВ России"Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим"В РоссииМинздрав РФ предложил создать антикоррупционный телефон доверияСпортНеймар признан самым дорогим футболистом мира

Постпред РФ при ООН назвал ситуацию в сирийской Ракке близкой к гуманитарной катастрофе

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

Действующий победитель ралли-рейда в зачете грузовиков и сейчас возглавляет общий зачет Подробнее

Суд решит вопрос о продлении ареста экс-главы Марий Эл Маркелова

Шестеро конгрессменов-демократов обвинили республиканцев в срыве расследования "российского дела"

США примут решение о санкциях по Ирану в пятницу

Пожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы локализован в полночь

На втором этаже здания произошло обрушение вентиляционных коробов Подробнее

Сергей Карякин выиграл четвертый этап "Дакара" в зачете квадроциклов

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за метели

Более 4 тыс. человек остались без света на юге Сахалина из-за сильной метели

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса Немцова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru