Суд вернул в полицию дело нарушившего ПДД участника гонок на "Гелендвагене"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Черемушкинского района Москвы вернул в полицию административный материал в отношении Абдувахоба Маджидова, одного из участников в мае 2016 года гонки с полицией на "Гелендвагене". Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

"Мировой судья судебного участка 50 района Черёмушки вынес определение о возврате материала об административном правонарушении в отношении Маджидова А. для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания, а также материалов видеофиксации, сведения о наличии которых содержатся в протоколе об отстранении от управления транспортным средством", - сказала представитель суда.

Она отметила, что "вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о неполноте представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела, являются препятствием для принятия дела к производству и вынесения по нему судом законного и обоснованного решения".

Между тем, в пресс-службе уточнили, что вопрос о принятии дела к производству и его рассмотрению будет решен после устранения выявленных недостатков.

По данным МВД, 8 января около 18:00 часов в районе дома №66 по ул. Профсоюзная в Москве произошла авария с участием двух иномарок. Водители вызвали полицию для оформления ДТП.

"Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников "гонок" на "Гелендвагене" в мае 2016 года, в отношении которого судом принято решение о лишении его права управления транспортными средствами", - сказала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанным является находившийся за рулем устроившего гонки с полицией в мае 2016 года "Гелендвагена" Абдувахоб Маджидов.

Маджидов был доставлен в полицию, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сыном вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Русланом Шамсуаровым, ехавших во внедорожнике "Гелендваген", после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте в Москве. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая 2016 года арестовал Мару Багдасарян на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Маджидова отправил под арест на 15 суток. 17 октября 2016 года Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.