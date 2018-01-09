Автобус сбил человека на проспекте Вернадского в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате наезда автобуса на проспекте Вернадского в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"По указанному адресу произошёл наезд автобуса на пешехода, пешеход получил травмы", - сказал сотрудник пресс-службы. Он не уточнил, каким является состояние пострадавшего.

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что в экстренные службы поступила информация о наезде автобуса на пешеходов на проспекте Вернадского в Москве.