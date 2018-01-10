Сообщения о возможном минировании трех вокзалов в Москве не подтвердились

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сообщения о возможных минированиях трех столичных вокзалов не подтвердились, полиция завершила поисковые мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Завершены проверки Ярославского, Казанского и Савеловского вокзалов. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Эвакуация посетителей терминалов не потребовалась.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что данные об угрозе взрыва на станции метро "Комсомольская" также не подтвердились.

По его словам, в настоящий момент проверочные мероприятия завершены, станция работает в обычном режиме.

Ранее в среду осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу" о проверке поступившего по телефону анонимного сообщения об угрозе взрыва на трех вокзалах в Москве и на станции метро "Комсомольская".