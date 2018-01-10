В МЧС снова поступили жалобы на неприятный запах в Москве

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Жалобы на неприятный запах продолжают поступать от жителей московского региона, за прошедшие сутки зафиксировано 5 обращений, сообщает МЧС России.

"За 9 января от жителей Москвы и Московской области поступило 5 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - говорится в сообщении.

Превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду на полигоне "Кучино" также не зафиксировано.

Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".