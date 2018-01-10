Москва

Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народный артист России Михаил Державин, скончавшийся в среду, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе родственников, а также по ходатайству руководства Театра сатиры, принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище", - написал Собянин в своем твиттере.

Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Он с 1968 года работал в Московском театре сатиры. За свою карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст". В кинематографе актер прославился после картины Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки", где сыграл Джорджа.

Умер Михаил Державин

10 фотографий
Сцена из спектакля &quot;Обыкновенное чудо&quot;. 1971 год.Артисты Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля &quot;Ревизор&quot; театра Сатиры. 1974 год. Михаил Державин - ведущий программы телевизионного театра миниатюр &quot;13 стульев&quot;. 1978 год.Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле театра Сатиры &quot;Мы, нижеподписавшиеся&quot;. 1979 год.Михаил Державин и Александр Ширвиндт в спектакле театра Сатиры по пьесе Григория Горина &quot;Счастливцев-Несчастливцев&quot;. 1997 год.Михаил Державин с народной артисткой России Ниной Архиповой на праздновании ее 80-летия в Театре Сатиры. 2006 год.
Сцена из спектакля &quot;Обыкновенное чудо&quot;. 1971 год.
Теги: Москва, Михаил Державин
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