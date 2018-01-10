Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Народный артист России Михаил Державин, скончавшийся в среду, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе родственников, а также по ходатайству руководства Театра сатиры, принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище", - написал Собянин в своем твиттере.

По просьбе родственников, а также ходатайству руководства Театра сатиры принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 января 2018 г.

Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Он с 1968 года работал в Московском театре сатиры. За свою карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст". В кинематографе актер прославился после картины Наума Бирмана "Трое в лодке, не считая собаки", где сыграл Джорджа.