На северо-востоке Москвы произошел пожар в офисном здании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в офисном здании на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация людей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По адресу Мытищинская, дом 3, строение 1 в административном десятиэтажном здании происходит открытое горение, проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар возник в районе восьмого этажа.

"В здании находится большое количество офисов, - добавил источник, - площадь пожара и информация по пострадавшим уточняется".