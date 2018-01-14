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Москва

На северо-востоке Москвы произошел пожар в офисном здании

Есть обновление от 17:29

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в офисном здании на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация людей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По адресу Мытищинская, дом 3, строение 1 в административном десятиэтажном здании происходит открытое горение, проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожар возник в районе восьмого этажа.

"В здании находится большое количество офисов, - добавил источник, - площадь пожара и информация по пострадавшим уточняется".

Теги: Москва
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