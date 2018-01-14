В Москве потушили пожар в административном здании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Возгорание в офисном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент возгорание ликвидировано, его площадь составила около 30 квадратных метров", - сказал он.

По его словам, из здания самостоятельно эвакуировалось около 100 человек. "Сведений о пострадавших не поступало, проводится выпуск дыма, разборка завалов и проверка помещений", - добавил источник.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили информацию о ликвидации возгорания. "Принятыми мерами в 17:16 пожар был локализован, а в 17:20 - ликвидирован",- сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы. Сведений о пострадавших не поступало, добавил он.

Здание, где произошел пожар, расположено по адресу: улица 3-я Мытищинская, дом 3, корпус 2.