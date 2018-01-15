В Москве установят еще около 700 видеокамер на дорогах

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дополнительные дорожные камеры будут установлены в Москве в 2018 году для снижения числа ДТП и розыска угнанных машин, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В планах установка примерно 500-700 новых комплексов. Примерно 75-80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП (сейчас в городе 186 таких очагов). Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта", - сказал "Коммерсанту" Ликсутов.

По его словам, ко всем камерам правоохранительные органы имеют допуск, это помогает раскрывать преступления, а адреса установки камер выдает УГИБДД по Москве.

Как уточнил Ликсутов, камеры на период их работы город будет брать в аренду. "Мы хотим, чтобы компания, которая будет устанавливать, несла за камеры ответственность и обслуживала их в режиме 24 часа семь дней в неделю. По окончанию аренды камеры по нулевой стоимости будут переданы правительству Москвы", - сказал он.

Глава департамента транспорта отметил, что объемы финансирования проекта пока не определены. "Думаю, проведем конкурс в первом полугодии 2018 года... Новые комплексы заработают во второй половине 2018 года", - уточнил Ликсутов.