Москва

В кадетской школе в Люберцах обнаружен возбудитель сальмонеллеза

Есть обновление от 12:19

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Причиной госпитализации с признаками отравления более 45 человек в кадетской школе в Люберцах стало инфицирование сальмонеллезом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник.

"При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллёза", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, причинами возникновения группового очага явились грубейшие нарушения санитарного законодательства при эксплуатации столовой, нарушение принципов товарного соседства при транспортировке и хранении продуктов питания, нарушение технологии приготовления блюд, сроков реализации отварных овощей, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке.

Специалистами Роспотребнадзора по Московской области установлено, что конкурс на организацию питания в декабре 2017 года выиграло ООО "Территория вкуса" по результатам проведения конкурсных процедур. Фактическое же оказание услуг общественного питания начато с 11 января 2018 года ООО "Огонек" по договору соисполнения с ООО "Территория вкуса".

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При этом указанные юридические лица не направляли уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания в управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщили в ведомстве.

"ООО "Огонек" не располагает помещениями и оборудованием, собственными транспортными средствами для организации этих услуг", - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалистами регионального управления 14 января 2018 года составлены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО "Огонек" и МОУ "Кадетская школа" городского округа Люберцы, работа столовой и образовательной организации приостановлена с 15 января года.

По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства региональным управлением Роспотребнадзора переданы материалы в судебные органы.

"Возбуждены административные дела в отношении ООО "Огонек" и МОУ "Кадетская школа" г.о. Люберцы по статьям 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) КоАП Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в воскресенье глава городского округа Владимир Ружицкий сообщил "Интерфаксу", что число госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 46 человек.

"На 15:00 госпитализировано 40 детей и шесть взрослых", - сказал Ружицкий.

Все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции.

Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция. Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего. По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребёнка, работают 100 сотрудников.

Теги: Люберцы, Московская область
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