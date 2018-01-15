Власти Люберец назвали несвежий винегрет возможной причиной массового отравления

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Несвежий винегрет мог стать причиной массового отравления в кадетской школе в Люберцах. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.

"Считаем, что причиной ЧП послужило приготовление холодного блюда - винегрет", - приводятся в сообщении слова начальника Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Михаила Калькаева.

Он отметил, что ведомство провело мероприятия "по купированию ситуации".

"Весь необходимый биологический материал был отобран от больных и контактирующих с ними лиц и отправлен на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Московской области (...) окончательная ситуация по заболевшим будет понятна сегодня вечером", - сказал Калькаев.

Накануне Минздрав Подмосковья сообщал о 50 госпитализированных в результате отравления в люберецкой кадетской школе, в их числе 43 воспитанника. Первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.

В Роспотребнадзоре назвали причиной госпитализации инфицирование сальмонеллезом.

"При проведении исследований биологического материала от больных с симптомами острой кишечной инфекции и применением экспресс-методик обнаружен возбудитель сальмонеллёза", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.