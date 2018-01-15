Число отравившихся в люберецкой кадетской школе возросло до 58 человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных в результате отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 58 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 12:00 15 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 47 детей и 11 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г.о.Люберцы с признаками острой кишечной инфекции", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Он отметил, что продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

По словам министра, состояние на 12:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Накануне минздрав Подмосковья сообщал о 50 госпитализированных в результате отравления в люберецкой кадетской школе, в их числе 43 воспитанника. Первые вызовы от пострадавших поступиливечером 12 января.

В Роспотребнадзоре назвали причиной госпитализации инфицирование сальмонеллезом. На сайте администрации городского округа сообщалось, что причиной массового отравления мог стать несвежий винегрет.