Синоптики пообещали в ближайшие дни снежную и ветреную погоду в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Температура в Москве в течение недели продолжит быть выше климатической нормы, но погода будет снежной и ветреной, а в четверг москвичей в некоторых районах города ожидает метель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гидрометцентра России в понедельник.

"В течение начавшейся недели в столичном регионе погода будет более теплой, чем в среднем, но если в начале недели аномалия температуры составит 2-4°, то к выходным она увеличится до 6-8°", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре рассказали, что в начале недели погоду продолжит определять антициклон, который будет уходить на восток, а, начиная со среды, влияние начнет оказывать семейство западных циклонов, которые обеспечат поступление еще более теплого воздуха на фоне ветреной погоды со снегом.

Так, уточнили в метеорологической службе, в понедельник местами небольшой снег при слабом ветре и температуре -4...-2° в Москве и -7...-2° по области. Во вторник, 16 января, местами также с небольшим снегом, а ночью -7...-5° в столице и -10...-5° в Подмосковье, а днем -6...-4° и -9...-4° соответственно.

В среду же, 17 января, ожидается местами небольшой снег, ночью -10...-8° в мегаполисе и -13...-8° по области, днем прогнозируются прежние -6...-4° в Москве и -9...-4° в Подмосковье. Вместе с тем порывы юго-восточного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.

"В четверг, 18 января, под влиянием атмосферных фронтов будет идти снег. Погода будет ветреной, местами прогнозируются порывы ветра до 12-17 м/с и метель. Ночью -8...-6° в столице и -11...-6° по области, днем потеплеет до -4...-2° в Москве и -7 ...-2° в Подмосковье", - отмечается в сообщении.

В пятницу и субботу Гидрометцентр ожидает сохранения снежной погоды.

"В Крещенскую ночь, 19 января температура понизится до -10...-5°, днем прогнозируется 0...-5°. В субботу (20 января) ночью -8...-3°, днем так же, как и накануне, -5...0°", - говорится в сообщении.