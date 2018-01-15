Общежитие МГУ эвакуировали из-за короткого замыкания

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Короткое замыкание неисправного электроприбора произошло в общежитии МГУ на юго-западе Москвы, оттуда были эвакуированы порядка 1,5 тыс. человек, сообщается в понедельник в твиттере столичного МЧС.

"По адресу: ул. Шверника д.19 к.2 произошло короткое замыкание неисправного электроприбора без последующего горения", - заявляют в МЧС, отмечая, что пострадавших, в результате инцидента нет.

Ранее, источник сообщил "Интерфаксу" об эвакуации студентов из Дома аспиранта и стажера (ДАС) МГУ.