Москва

Утверждено обвинение по уголовному делу порезавших себе вены в Мосгорсуде

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дело обвиняемых в драке со стрельбой в столичном ресторане, пятеро из которых порезали себе вены в зале Мосгорсуда, передано в Головинский суд Москвы, сообщает в понедельник столичная прокуратура.

"Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей различных регионов страны в возрасте от 24 до 37 лет. Дело направлено в Головинский суд. Обвиняемые содержатся под стражей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, преступники в августе 2015 года, вооружившись предметами, похожими на автомат, двумя пистолетами и дубинками, напали на охранника ресторана. "Они выстрелили в него из оружия ограниченного поражения, причинив легкий вред его здоровью, а также нанесли телесные повреждения еще двум посетителям", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Угрожая арбалетом, они также напали на сотрудника общежития, расположенного на улице Нарвская, и отобрали 124 тыс. рублей, принадлежащих ООО "Азимут". В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений следственными органами они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 116 УК РФ, ст. 162 УК РФ.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 г, на заседании о продлении срока ареста фигурантам указанного дела, пятеро из шести обвиняемых, находящихся в зале Мосгорсуда, попытались порезать себе вены. Как объяснил "Интерфаксу" их адвокат Шамиль Яндарбиев, они совершили это в знак протеста против длительного нахождения под стражей и долгого расследования уголовного дела.

Теги: Москва
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