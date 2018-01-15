Восстановлен поврежденный контактный провод на Горьковском направлении МЖД

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению контактной сети на Горьковском направлении Московской железной дороги завершены, сообщили в пресс-службе МЖД.

"В 18:27 железнодорожники завершили восстановление поврежденного контактного провода на втором главном пути на участке Москва - Реутово Горьковского направления Московской железной дороги и подали напряжение в сеть", - говорится в сообщении.

Движение поездов по второму пути будет возобновлено, когда с перегона уберут два оставшихся поезда.

"В настоящее время один из пригородных поездов буксируют в Москву, другой - на станцию Кусково. До этого по такой же схеме были отбуксированы еще два поезда (всего на перегоне остановилось четыре)", - добавили в МЖД.

Ранее сообщалось, что на Горьковском направлении МЖД между станциями Кусково и Чухлинка произошел обрыв контактной сети.