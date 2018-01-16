Парк площадью 100 га появится в Новой Москве к 2023 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - За пять лет между Южным Бутово и Коммунаркой по проекту голландских архитекторов появится огромный парк, сообщил во вторник руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В Новой Москве к 2023 году появится парк площадью около 100 га. Проект парка разработали специалисты голландского архитектурного бюро MLA+. К проекту приступят уже в этом году, его реализуют поэтапно. Постепенно застройщик будет наращивать территорию, которая войдет в общий парк", - сказал Жидкин.

По его словам, в течение пяти лет рядом с будущим парком будут строиться жилые комплексы. "При этом сам парк полностью сформируется к моменту завершения этих проектов", - добавил он.

В декабре прошлого года стало известно, что в открытом международном архитектурном конкурсе на разработку концепции городских общественных пространств в ТиНАО первое место заняло бюро из Нидерландов MLA+. Инициатором конкурса стала компания А101, которая выступит и инвестором строительства будущего парка.

Конкурс стартовал в сентябре 2017 года при поддержке Москомархитектуры. В зону общественных пространств войдет часть территории жилых комплексов "Скандинавия" и "Белые ночи", и участки городской территории.