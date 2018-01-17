Северо-восточную хорду в Москве обещали полностью запустить в 2019-2020 гг.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Северо-восточная хорда полностью "поедет" в 2019-2020 годах, заявил в среду руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"На многих участках работы уже завершены, а где-то в скором времени стройка закончится. Например, участок от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе уже практически готов, на завершающем этапе находится тоннель на пересечении со Щелковским шоссе", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что также ведутся работы на участках от Щелковского до Открытого шоссе и от шоссе Энтузиастов до развязки с магистралью Вешняки - Люберцы.

СВХ пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что уже в этом году будут завершены основные работы по строительству другой хорды - Северо-Западной (СЗХ).

"В этом году мы завершим все работы, за исключением одного участка, на Северо-Западной хорде. В настоящее время основные, наиболее сложные участки магистрали, уже готовы. Единственный участок, который будет сдан позднее, расположен на пересечении с каналом имени Москвы", - сказал Хуснуллин.